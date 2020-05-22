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İstanbul Adliyesi 15 Haziran sonrasına hazırlanıyor

Türkiye'nin en önemli soruşturmalarının yürütüldüğü ve kamuoyunun yakından takip ettiği davaların görüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, 15 Haziran'dan sonraki dönem için hazırlıklara başlandı.
İstanbul Adliyesi 15 Haziran sonrasına hazırlanıyor

Pandemi öncesinde özellikle duruşmaların yoğun olduğu salı ve perşembe günleri ortalama 30-40 bin kişinin giriş yaptığı İstanbul Adalet Sarayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Salgın sürecinde adliyeye günde 700-800 vatandaş gelerek suç duyurusu gibi işlemlerde bulunurken, gözaltına alınan kişilerin getirildiği müracaat savcılıklarındaki pandemi öncesi dönemdeki günlük 250 işlem sayısı da 30'lu rakamlara düştü.

Yaklaşık 260 savcı ve 600 hakim ile 5 bini aşkın adliye personelinin görev yaptığı adliyede, idari izin kullananların dışındaki 3 bin 500 personel bu süreçte esnek ve dönüşümlü görev yapıyor. Terör ve Örgütlü Suçlar, Bilişim, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi gibi bürolarda ikişer savcı nöbetleşe görev yaparken, nöbetçi sulh ceza hakimliklerinde de aynı durum geçerli.

Sosyal mesafe kurallarına uymaları için kapı önlerinde işaretle belirlenen alanda sıra halinde bekletilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten ve maskeli olup olmadıkları kontrol edildikten sonra içeriye alınıyor.

Hazırlıklar başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleriyle; tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki davaların ertelenmesi süresinin 15 Haziran'da sona erecek olması dikkate alınan İstanbul Adliyesi'nde hazırlıklar başladı.

Bu kapsamda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) geri dönüş tedbirlerine uyulacak, tedbirlere ilişkin olarak adliye içindeki asansörler ve koridorlara afişler yapıştırılacak, güvenlik görevlileri kurallara riayet etmeyen vatandaşları uyaracak.

Adliyenin en yoğun bölümlerinden olan icra dairelerindeki bankolara cam bariyer yerleştirilmesi için çalışmalara başlanıldı.

Duruşma salonlarındaki seyirci oturma yerleri şeritlerle belirlenecek, bir dolu bir boş oturum sistemine geçilecek. 15 Haziran'dan önce adliye içindeki her yer dezenfekte edilecek, bu tarihten sonra da bir süre daha giriş kapılarında ateş ölçme ve dezenfektan teminine devam edilecek.

"Avukatlar kendi cübbelerini giymeli"
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, adliye içerisinde yer alan baro odalarındaki hazırlıklara ilişkin AA muhabirinin soruları yanıtladı.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin akabinde hemen tedbir almaya başladıklarını anlatan Durak, İstanbul Adliyesi'ndeki 25, Kartal Adliyesi'ndeki 9 baro odasından ikişer tanesinin açık olduğunu, 15 Haziran itibarıyla İstanbul'daki tüm baro odalarının yeniden faaliyete geçeceğini dile getirdi.

Durakoğlu, "Kartal Adliyesi'nde salı ve perşembe günleri 100 bini aşan sayıda (pandemi öncesi) giriş olduğunu düşünürseniz özellikle yapılan işler ve duruşma salonlarının metrekare itibarıyla boyutları düşünülürse sosyal mesafe kurallarına uyulmasının da güç olabileceği kanısındayım. Bu nedenle de hep beraber baro yönetimi ve adliye yönetimi olarak olağanüstü önlemler almak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Maske, dezenfektan ve cübbe kullanımı gibi önlemleri sürdüreceklerini, baro odalarındaki tüm cüppelerin kuru temizlemeye verildiğini aktaran Durakoğlu, şunları kaydetti:

"Biz son 4 senedir ruhsat verdiğimiz tüm avukatlara baro olarak cübbe hediye ediyorduk. Eski avukatların çok büyük çoğunluğunun da kendi cübbeleri vardır ancak yanlarında taşımazlar. Bu süreçte yanlarında taşımalarını tavsiye edeceğiz. Ayrıca çay kahve kullanımının bulunduğu kafeler için de alınan önlemlerin ne denli uygulanabilir olduğu konusunu sürekli denetleceğiz. Cam bardaklar artık kullanılmamalı, kağıt bardak kullanılıp atılmalı. Arkadaşlarımız bu yönde çalışmalar yapıyor. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

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