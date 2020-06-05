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İstanbul Adliyesi'nde 15 Haziran sonrası için bir dizi tedbir alındı

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere verilen aranın 15 Haziran itibarıyla sona ereceği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın birçok noktasında yeni düzenlemeler yapıldı.
İstanbul Adliyesi'nde 15 Haziran sonrası için bir dizi tedbir alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Basın Sözcüsü Fahri Mutlu Tosun, basın mensuplarına adliyeyi gezdirerek, alınan tedbirler ve düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

Bu kapsamda, adliye binası C girişi önüne İş Yurtları Kurumu maske satış noktası kuruldu. İsteyen vatandaşlar buradan 1 lira karşılığında maske satın alabilecek.

Otopsi işlemlerine giden araçların içleri sıklıkla dezenfekte edilirken, adliye girişinde sıraya giren vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları için yerlere işaretleyiciler yapıştırıldı.

Adliye içindeki asansörler ve lavaboların yarım saatte bir dezenfekte edilirken, yürüyen merdivenler tek taraflı çalışır hale getirildi.

Başsavcılık, ön bürolarda da ara bölmeler kullanarak düzenleme yaparken, icra mahkemeleri önüne birer platform kuruldu. Bu platformun içinde görevlendirilen memurların, vatandaşların icra dairesi odasına girmeden işlemlerini yapacağı belirtildi.

Bina içi klima sistemi kapatılırken, dışarıyı gören pencereler açılarak sabitlendi. Havalandırma sistemi dışarıdaki temiz havayı içeriye verecek şekilde ayarlandı.

Duruşma salonlarında herkes maskeli olacak
Adliyelerdeki en yeni düzenleme ise duruşma salonları için yapıldı.

Günde 1 kez tam kapsamlı olarak dezenfekte edilen salonların önlerine el dezenfektan cihazları takıldı.

Hakim, savcı, avukat, memur ve vatandaşların tamamının maskeli olarak bulunacağı duruşma salonlarında izleyici oturum bölgesi birer boşluk bırakılacak şekilde işaretlendi.

Mahkeme kalem odalarının kapılarına da içeriye girişleri kısıtlamak için kırmızı şerit çekildi.

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