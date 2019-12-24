İstanbul Ağrı arası kaç km? İstanbul Ağrı arası kaç saat? İstanbul Ağrı Yol Tarifi, İstanbul Ağrı Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Ağrı'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL AĞRI ARASI KAÇ KM?
Abdigor Köftesi ile meşhur,
Ağrı Dağı, Diyadin Kaplıcaları, Buz Mağarası, Balık Gölü ve İshak Paşa Sarayı Camii'ne ev sahipliği yapan Ağrı ile İstanbul arası mesafe:
E80 ve D100 üzerinden 1414 km
O-4 ve D200/E88 üzerinden 1501 km
D200/E88 üzerinden 1597 km
İSTANBUL AĞRI ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
E80 ve D100 üzerinden 16 saat 32 dakika
O-4 ve D200/E88 üzerinden 17 saat 7 dakika
D200/E88 üzerinden 18 saat 26 dakika
Otobüs ile
Ortalama 20- 20,5 saat
İSTANBUL AĞRI OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Ağrı'ya gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Ağrı arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Ağrı Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Ağrı Dağı 150 TL
Metro Turizm 160 TL
Öz Erciş Seyahat 150 TL
İSTANBUL AĞRI YOL TARİFİ
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