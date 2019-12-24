  • BIST 113.244
  • Altın 284,975
  • Dolar 5,9446
  • Euro 6,5875
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

İstanbul Ağrı arası kaç km? İstanbul Ağrı arası kaç saat? İstanbul Ağrı Yol Tarifi, İstanbul Ağrı Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Ağrı arası kaç km? İstanbul Ağrı arası kaç saat? İstanbul Ağrı Yol Tarifi.. İstanbul Ağrı kaç kilometre? İstanbul'dan Ağrı'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Ağrı arası kaç km? İstanbul Ağrı arası kaç saat? İstanbul Ağrı Yol Tarifi, İstanbul Ağrı Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Ağrı arası kaç km? İstanbul Ağrı arası kaç saat? İstanbul'dan Ağrı'ya nasıl gidilir?, Ağrı İstanbul arası kaç km? Ağrı İstanbul arası kaç saat? Ağrı'dan İstanbul'a nasıl gidilir? İstanbul Ağrı Yol Tarifi, İstanbul Ağrı otobüs bileti, İstanbul Ağrı otobüs firmaları, İstanbul Ağrı kaç kilometre?

İstanbul'dan Ağrı'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL AĞRI ARASI KAÇ KM?

Abdigor Köftesi ile meşhur,

Ağrı Dağı, Diyadin Kaplıcaları, Buz Mağarası, Balık Gölü ve İshak Paşa Sarayı Camii'ne ev sahipliği yapan Ağrı ile İstanbul arası mesafe:

E80 ve D100 üzerinden 1414 km

O-4 ve D200/E88 üzerinden 1501 km

D200/E88 üzerinden 1597 km

İSTANBUL AĞRI ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

E80 ve D100 üzerinden 16 saat 32 dakika

O-4 ve D200/E88 üzerinden 17 saat 7 dakika

D200/E88 üzerinden 18 saat 26 dakika

Otobüs ile

Ortalama 20- 20,5 saat

İSTANBUL AĞRI OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Ağrı'ya gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Ağrı arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Ağrı Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Ağrı Dağı 150 TL

Metro Turizm 160 TL

Öz Erciş Seyahat 150 TL

İSTANBUL AĞRI YOL TARİFİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Mavi Göl’ün ismi 14 yıl sonra yeniden değişti! İşte Mavi Göl'ün yeni adı...24 Aralık 2019 Salı 00:10
  • ANODER Başkanı İlkay Kalkan: Vatandaş yatırımı 2. el otomobile yaptı23 Aralık 2019 Pazartesi 00:20
  • Teknolojinin Başkenti: Teknopark Ankara23 Aralık 2019 Pazartesi 00:15
  • "Milli Mücadele’nin Zaman Akışı" okuyucuyla buluştu23 Aralık 2019 Pazartesi 00:10
  • İmam Hatip Ortaokulu'nda vahim öğretmen iddiası!22 Aralık 2019 Pazar 12:30
  • 2020 Yılı Bütçesi kabul edildi21 Aralık 2019 Cumartesi 09:31
  • Suriyeli kadın yüzündeki mermiyle yaşıyor21 Aralık 2019 Cumartesi 00:35
  • 3. Ankara Kahve ve Çikolata Festivali büyük ilgi gördü21 Aralık 2019 Cumartesi 00:25
  • Kar lastiği değil 'kış lastiği'21 Aralık 2019 Cumartesi 00:20
  • Milli Sporcu Enes Çağlar 'Yılın En İyi Sporcusu Ödülü’ne layık görüldü21 Aralık 2019 Cumartesi 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti