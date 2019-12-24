İstanbul Aksaray arası kaç km? İstanbul Aksaray arası kaç saat? İstanbul Aksaray Yol Tarifi, İstanbul Aksaray Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul Aksaray arası kaç km? İstanbul Aksaray arası kaç saat? İstanbul Aksaray Yol Tarifi.. İstanbul Aksaray kaç kilometre? İstanbul'dan Aksaray'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.