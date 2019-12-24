İstanbul Aksaray arası kaç km? İstanbul Aksaray arası kaç saat? İstanbul Aksaray Yol Tarifi, İstanbul Aksaray Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Aksaray'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL AKSARAY ARASI KAÇ KM?
Soğanlaması, Eriştesi ve Malaklı Köpeği ile meşhur,
Ihlara Vadisi, Hasan Dağı, Eğri Minare'ye ev sahipliği yapan Aksaray ile İstanbul arası mesafe:
O-4 ve D750/E90 üzerinden 678 km
D200/E90 üzerinden 700 km
D300 üzerinden 760 km
İSTANBUL AKSARAY ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 ve D750/E90 üzerinden 7 saat 30 dakika
D200/E90 üzerinden 8 saat 23 dakika
D300 üzerinden 9 saat 15 dakika
Otobüs ile
Ortalama 10 - 10,5 saat
İSTANBUL AKSARAY OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Aksaray'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Aksaray arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Aksaray Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro 100 TL
As Adana 100 TL
ASTOR 110 TL
İSTANBUL AKSARAY YOL TARİFİ
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