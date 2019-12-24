İstanbul Amasya arası kaç km? İstanbul Amasya arası kaç saat? İstanbul Amasya Yol Tarifi, İstanbul Amasya Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Amasya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL AMASYA ARASI KAÇ KM?
Elması, Patlıcan Çullaması, Şıngır Kebabı ile meşhur,
Yalıboyu Evleri, Kral Kaya Mezarları, Borabay Gölü, Amasya Kalesi'ne ev sahipliği yapan Amasya ile İstanbul arası mesafe:
O-4 ve E80 üzerinden 677 km
D200/E90 üzerinden 875 km
İSTANBUL AMASYA ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 ve E80 üzerinden 7 saat 54 dakika
D200/E90 üzerinden 10 saat 23 dakika
Otobüs ile
Ortalama 9,5 - 10,5 saat
İSTANBUL AMASYA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Amasya'ya gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Amasya arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Amasya Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Topçam Tur 99 TL
Metro 100 TL
As Bayburt 100 TL
İSTANBUL AMASYA YOL TARİFİ
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