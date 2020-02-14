İstanbul Ankara arası kaç km? İstanbul Ankara arası kaç saat? İstanbul'dan Ankara'ya nasıl gidilir?

İstanbul Ankara arası kaç km? İstanbul Ankara arası kaç saat?İstanbul'dan Ankara‘ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL ANKARA ARASI KAÇ KM?

Otomobil ile;

O-4 üzerinden 450 km

D200 üzerinden 536 km

İstanbul Ankara uçak bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL ANKARA UÇAK BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Ankara’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Ankara arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 79.99 TL ile 449,00 TL arasında değişmekte, Business uçuşlar ise 599 TL – 854 TL arası değişmekte ne kadar erken alınırsa o kadar bilet ücretleri düşmekte.

Pegasus ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 76 TL ile 82 TL arasında değişmekte

İSTANBUL ANKARA ARASI KAÇ SAAT?

Uçak ile;

Aktarmasız 1 saat

Aktarmalı 2 saat 50 dakika

Otomobil ile;

O-4 üzerinden 4 saat 54 dakika

D200 üzerinden 6 saat 6 dakika

Otobüs ile;

Ortalama 5 saat 45 dakika ile 7 saat 30 dakika arasında değişiyor.

İstanbul Ankara otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL ANKARA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Ankara’ya gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Ankara arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Metro Tur: 79 TL

As Tur: 70 TL

Süha Tur: 60 TL

Ulusoy: 70 TL

Pamukkale: 99 TL

Kamil Koç: 82 TL

Villa: 70 TL

İstanbul – Ankara yol tarifi;

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