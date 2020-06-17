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İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıklandı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu olduğunu bildirdi.

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45 İLDE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU

İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.

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