İstanbul, Ankara ve Bursa'da bugün

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

İSTANBUL'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUNDA İLK GÜN

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yeni kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunun kurala uyarken kimi vatandaşların ise yasağa uymadığı görüldü.

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar maske takmayarak açık alanlara çıkmaya devam etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen maskesiz vatandaşların görüntülendiklerini fark edince yollarını değiştirmesi dikkat çekti.

TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKE DENETİMİ

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. n Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimleri yapıldı, maske takmayanlar uyarıldı.

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. İstanbul’da yasağın ilk gününde maske kullanımının arttığı görüldü. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ardından maske denetimleri artırıldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne girişlerde maskesi olmayan vatandaşlar uyarılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan stantlara yönlendirildi. Vatandaşlar stantlardan maskelerini alarak yollarına devam etti. Yasağa rağmen kimi vatandaşların maske takmamayı sürdürdüğü görüldü.

POLİSİ GÖRÜNCE CEPLERDEKİ MASKELERİ ÇIKARDILAR

Taksim Meydanı’na maskesiz gelen kimi vatandaşlar karşılarında polisi görünce cepleri ve çantalarındaki maskeleri çıkararak taktı. Polis ekipleri maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Maskesini çantasına ya da koluna takanlar veya cebinde taşıyanlar da kameralara yansıdı.

“YASAK GELDİĞİNİ BİLMİYORUM”

İstiklal caddesinde yürüyüş yapan bir vatandaş “Hava çok sıcak olduğu için maske takamıyorum. Terliyorum. O da bir hastalık yapıyor. Maske ile dolaşmak çok zor” dedi. İdari para cezasının hatırlatıldığı vatandaş, “Yasak ne zaman geldi? Benim haberim yok. Çok bir cezası yoksa takmayı düşünmüyorum. Maske beni çok yoruyor” ifadelerini kullandı.

“CEZA PARASI ÖDEMEMEK İÇİN MASKE TAKIYORUM”

Maskesiyle görüntülenen 62 yaşındaki Ayşe Yıldız ise, “Ben virüse de hastalığa da inanmıyorum. Şu an bu maskeyi para ödememek için takıyorum. Cezası varmış. Bilmiyordum. O yüzden taktım. Yoksa ben çok sağlıklıyım. Bütün gençlere taş çıkartırım. Maskeye ihtiyacım yok benim” şeklinde konuştu.

“İNSANLARIN BİRBİRLERİNE SAYGISI YOK”

Taksim’de esnaflık yapan Bekir Akdağ, tüm gün gözlem yaptığını belirterek şunları söyledi; Ben bu caddede esnaflık yapıyorum. Gözlemliyorum ve insanların neredeyse yüzde 50’si maske takmıyor. İnsanlarımız bilinçsiz davranıyor. O yüzden maske yasağının gelmesi çok iyi oldu. En azından herkes maskesini takar ve birbirlerine saygısı olmuş olur. Maske takmayan insanlar bana bir şey olmaz mantığıyla hareket ediyor. Kimsenin birbirine saygısı yok. İnsanların saygısı olsaydı bu hastalık çoktan biterdi.

İHSANOĞLU: PARA KORKUSUNDAN MASKE TAKILMAYA BAŞLANDI

Maske takma zorunluluğunun hastalığın gidişatında önemli rol oynayacağını belirten Sadık İhsanoğu, “Kararı çok yerinde ve doğru buldum. Hatta daha erken bile uygulanabilirdi. Bizim milletimizde bilinç yok. İlla yaptırım uygulamak gerekiyor. Şimdi çoğu insan para korkusundan maskesini takmaya başladı. Çok daha iyi oldu” ifadelerini kullandı. Oğuzcan YAZAR – Hasan YILDIRIM- Burçak BOZKUŞ-Hüseyin ÇAKMAK /İSTANBUL,(DHA)

BURSA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU BAŞLADI

Bursa'da, açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından ilk gün bazı kişilerin karara uyduğu; ancak maskeyi doğru kullanmadığı, bazılarının ise sokağa maskesiz çıkmayı sürdürdüğü görüldü.

Bursa Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından dün gece alınan kararla kentte açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda alınan kararın ilk gününde hala maske takmayanlar olduğu gözlendi. Karara uyanlar olurken, bazı kişilerin, maskeyi çenesinin altında tutup, doğru kullanmadığı görüldü. Bazı kişilerin ise sokağa maskesiz çıkmayı sürdürdüğü gözlendi.

MASKE TAKMAYANLARA 392 LİRA CEZA

Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından ilk gün birçok kişinin karara uyduğu görülürken, bazı kişiler ise sokağa maskesiz çıktı. Polisler ise maske takmayanlara 392 TL ceza kesti. Ayrıca çarşı ve meydan gibi insan kalabalıklığının yoğun olduğu bölgelerde sosyal mesafeye uyulmadığı gözlendi. Getirilen maske yasağı ile ilgili konuşan Mehmet Nuri Çelik (58), “Maske konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Kendimizi bilecek konumdayız. Zaman içerisinde böyle büyük olaylar meydana gelmiş. Halk olarak biz örnek davranışlar sergilersek, bu hastalığı yeneriz. Normal sürece geçtiğimizden beri insanların Bilim Kurulu’nun sözlerine uymamaları sebebiyle vaka sayıları yükselmeye başladı. Bu süreç bize bu hastalığın ciddiyetini gösterdi" dedi.

ANKARA'DA MASKE DENETİMİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluğu getirilen Ankara'da, polis ekipleri maske denetimi yaptı. Maskesiz olanlar ve maskelerini uygun şekilde takmayanlar uyarıldı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi ile Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkla alanlarda ve toplu bulunulan kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Maske yasağının ilk gününde Başkent sokaklarında yoğunluk yaşandı. Ankaralıların büyük bölümü, sokağa maskeleriyle çıktı. Bazı vatandaşların ise maskesiz olduğu, bir bölümünün de maskelerini uygun şekilde takmadığı görüldü.

MASKESİZ GENÇ ÇİFTİ POLİS UYARDI

Polis ekipleri, kentin sembol alanlarından Kızılay'da maske denetimi yaptı. Polisler, maskesiz sokağa çıkanları ve maskelerini uygun şekilde takmayanları uyardı. Polisler, Kızılay'da bisikletiyle yolun karşısına geçen gence neden maske takmadığını sordu. Bisiklet sürerken nefes alamadığını ileri süren genç, polisin uyarısı üzerine cebinden çıkardığı maskeyi takarak yola devam etti. Polis, meydanda maskesiz olan kız arkadaşıyla buluştuktan sonra kendisi de maskesini çıkaran gence de müdahale etti. Maskesiz şekilde el ele tutuşarak yürüyen gençleri durduran polis, maskelerini takmalarını istedi. Genç çift, uyarı üzerine maske taktı.

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‘MASKE TAKMAYANLARIN CEZASINI ÇEKİYORUZ’

Ulus Meydanı'nda da birçok vatandaşın maske yasağına uyduğu görüldü. Meydanda vatandaşların, maskeleriyle ve sosyal mesafelerini koruyarak oturdukları gözlendi. Hayrettin Urgan (77) maske takma zorunluluğu getirilmesini desteklediğini söyleyerek, "Biz bu virüs yüzünden zaten çok ceza çektik, 3 ay içeride kaldık. Şimdi de maske takmayanların cezasını çekiyoruz. Biz zaten sürekli maskeli geziyoruz. Yaş itibarıyla kendimizi korumamız gerekiyor" dedi.