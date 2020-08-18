  • BIST 1.086
  • Altın 476,830
  • Dolar 7,3802
  • Euro 8,7828
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli dev operasyon! 100'den fazla gözaltı

İzmir merkezli 40 ilde, İstanbul merkezli 16 ilde ve Ankara merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. İzmir'de yakalama kararı verilen 54 kişiden 41'i, İstanbul'da ise 62'i kişiden 30'u yakalandı.
İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli dev operasyon! 100'den fazla gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 30'unun TSK'de aktif olarak çalıştığı, 11'inin ise ihraç edilmiş olduğu belirtildi.

Tamamı astsubay olan şüphelilerin, 24'ünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 10'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'sinin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup olduğu ifade edildi.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

İSTANBUL MERKEZLİ DE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç askerler ile sözde sivil mahrem imamların da bulunduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarda şüphelilerden 30’unu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 32 zanlının ise yakalanması için çalışılmaların devam ettiği bildirildi.

ANKARA'DA DA OPERASYON

Ankara merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Düğüne katılan 11 kişide koronavirüs çıktı, mahalle karantinaya alındı18 Ağustos 2020 Salı 09:13
  • Foseptikte elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi yakalandı18 Ağustos 2020 Salı 09:12
  • Çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı18 Ağustos 2020 Salı 09:11
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı18 Ağustos 2020 Salı 09:07
  • İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı18 Ağustos 2020 Salı 09:06
  • Manisa'da ahşap fabrikasında yangın18 Ağustos 2020 Salı 09:05
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar18 Ağustos 2020 Salı 09:04
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya’nın hiçbir yerinde askeri çözümü tercih etmiyoruz18 Ağustos 2020 Salı 09:03
  • Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı, mahalle karantinaya alındı18 Ağustos 2020 Salı 07:06
  • Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 125 kaçak göçmen kurtarıldı18 Ağustos 2020 Salı 07:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti