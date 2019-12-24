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İstanbul Antalya arası kaç km? İstanbul Antalya arası kaç saat? İstanbul Antalya Yol Tarifi, İstanbul Antalya Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Antalya arası kaç km? İstanbul Antalya arası kaç saat? İstanbul Antalya Yol Tarifi.. İstanbul Antalya kaç kilometre? İstanbul'dan Antalya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Antalya arası kaç km? İstanbul Antalya arası kaç saat? İstanbul Antalya Yol Tarifi, İstanbul Antalya Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Antalya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL ANTALYA ARASI KAÇ KM?

Portakalı ile meşhur, Aspendos Tiyatrosu'na ev sahipliği yapan Antalya ile İstanbul arası mesafe:

D650 üzerinden 695 km

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 ve D650 üzerinden 694 km

O-5 üzerinden 809 km

İSTANBUL ANTALYA ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D650 üzerinden 8 saat 37 dakika

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 ve D650 üzerinden 9 saat 11 dakika

O-5 üzerinden 9 saat 45 dakika

Otobüs ile

Ortalama 11,5 - 12 saat

İSTANBUL ANTALYA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Antalya'ya gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Antalya arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Antalya Otobüs bileti fiyatı

Metro Tur 120 TL

Pamukkale 126 TL

VİB 95 TL

İSTANBUL ANTALYA YOL TARİFİ

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