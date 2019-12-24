İstanbul Antalya arası kaç km? İstanbul Antalya arası kaç saat? İstanbul Antalya Yol Tarifi, İstanbul Antalya Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Antalya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL ANTALYA ARASI KAÇ KM?
Portakalı ile meşhur, Aspendos Tiyatrosu'na ev sahipliği yapan Antalya ile İstanbul arası mesafe:
D650 üzerinden 695 km
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 ve D650 üzerinden 694 km
O-5 üzerinden 809 km
İSTANBUL ANTALYA ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D650 üzerinden 8 saat 37 dakika
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 ve D650 üzerinden 9 saat 11 dakika
O-5 üzerinden 9 saat 45 dakika
Otobüs ile
Ortalama 11,5 - 12 saat
İSTANBUL ANTALYA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Antalya'ya gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Antalya arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Antalya Otobüs bileti fiyatı
Metro Tur 120 TL
Pamukkale 126 TL
VİB 95 TL
İSTANBUL ANTALYA YOL TARİFİ
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