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İstanbul Ardahan arası kaç km? İstanbul Ardahan arası kaç saat? İstanbul Ardahan Yol Tarifi, İstanbul Ardahan Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Ardahan arası kaç km? İstanbul Ardahan arası kaç saat? İstanbul Ardahan Yol Tarifi.. İstanbul Ardahan kaç kilometre? İstanbul'dan Ardahan'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Ardahan arası kaç km? İstanbul Ardahan arası kaç saat? İstanbul Ardahan Yol Tarifi, İstanbul Ardahan Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Ardahan'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL ARDAHAN ARASI KAÇ KM?

Feselli, Katmer, Kesme Aşı, Gevrek, Pişi ve Ayran Çorbası ile meşhur,

Çıldır Gölü, Ardahan Kalesi, Şeytan Kalesi, Kinzi Kalesi ve Sevimli Kale gibi birçok kaleye ev sahipliği yapan Ardahan ile İstanbul arası mesafe:

E80 üzerinden 1454 km

O-4 ve E80 üzerinden 1396 km

O-4 ve D200/E88 üzerinden 1542 km

İSTANBUL ARDAHAN ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

E80 üzerinden 17 saat 7 dakika

O-4 ve E80 üzerinden 17 saat 25 dakika

O-4 ve D200/E88 üzerinden 18 saat

Otobüs ile

Ortalama 20 - 22 saat

İSTANBUL ARDAHAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Ardahan'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Ardahan arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Ardahan Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Sıla Ardahan Kalesi 190 TL

İSTANBUL ARDAHAN YOL TARİFİ

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