İstanbul Artvin arası kaç km? İstanbul Artvin arası kaç saat? İstanbul Artvin Yol Tarifi, İstanbul Artvin Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Artvin'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL ARTVİN ARASI KAÇ KM?
Kuymak, Mısır Ekmeği, Laz Böreği, Cevizli Kete, Karalahana Sarması, Turşu Kavurması ile meşhur,
Şavşat Kalesi, Ferhatlı Kalesi, Artvin Kalesi, Mençuna Şelalesi, Maral Şelalesi, Kafkasör Yaylası, Beyazsu Yaylası, Arsiyan Yaylası'na ev sahipliği yapan Artvin ile İstanbul arası mesafe:
E80 ve E70 üzerinden 1289 km
E80 üzerinden 1422 km
O-4 ve E80 üzerinden 1395 km
İSTANBUL ARTVİN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
E80 ve E70 üzerinden 15 saat 33 dakika
E80 üzerinden 17 saat 13 dakika
O-4 ve E80 üzerinden 17 saat 22 dakika
Otobüs ile
Ortalama 21 saat
İSTANBUL ARTVİN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Artvin'e gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Artvin arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Artvin Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Artvin Ses 190 TL
Lüks Artvin 190 TL
İSTANBUL ARTVİN YOL TARİFİ
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