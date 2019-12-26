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İstanbul Artvin arası kaç km? İstanbul Artvin arası kaç saat? İstanbul Artvin Yol Tarifi, İstanbul Artvin Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Artvin arası kaç km? İstanbul Artvin arası kaç saat? İstanbul Artvin Yol Tarifi.. İstanbul Artvin kaç kilometre? İstanbul'dan Artvin'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Artvin arası kaç km? İstanbul Artvin arası kaç saat? İstanbul Artvin Yol Tarifi, İstanbul Artvin Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Artvin'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL ARTVİN ARASI KAÇ KM?

Kuymak, Mısır Ekmeği, Laz Böreği, Cevizli Kete, Karalahana Sarması, Turşu Kavurması ile meşhur,

Şavşat Kalesi, Ferhatlı Kalesi, Artvin Kalesi, Mençuna Şelalesi, Maral Şelalesi, Kafkasör Yaylası, Beyazsu Yaylası, Arsiyan Yaylası'na ev sahipliği yapan Artvin ile İstanbul arası mesafe:

E80 ve E70 üzerinden 1289 km

E80 üzerinden 1422 km

O-4 ve E80 üzerinden 1395 km

İSTANBUL ARTVİN ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

E80 ve E70 üzerinden 15 saat 33 dakika

E80 üzerinden 17 saat 13 dakika

O-4 ve E80 üzerinden 17 saat 22 dakika

Otobüs ile

Ortalama 21 saat

İSTANBUL ARTVİN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Artvin'e gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Artvin arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Artvin Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Artvin Ses 190 TL

Lüks Artvin 190 TL

İSTANBUL ARTVİN YOL TARİFİ

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