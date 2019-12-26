İstanbul Aydın arası kaç km? İstanbul Aydın arası kaç saat? İstanbul Aydın Yol Tarifi, İstanbul Aydın Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Aydın'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL AYDIN ARASI KAÇ KM?
Tarhana, İncir, Acılı güveç, Zeytinyağlı taze ve kuru börülce, Sarmaşık ve kedirgen kavurma, Etli nohut yahnisi, Nohutlu kereviz ve Etli enginarı ile meşhur,
Güzelçamlı Milli Park, Nysa Antik Kenti, Arapapıştı Kanyonu, Tralleis Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Aydın ile İstanbul arası mesafe:
O-5 üzerinden 645 km
O-5 ve D585 üzerinden 618 km
D650 üzerinden 644 km
İSTANBUL AYDIN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-5 üzerinden 7 saat 19 dakika
O-5 ve D585 üzerinden 7 saat 28 dakika
D650 üzerinden 8 saat 40 dakika
Otobüs ile
Ortalama 9 - 9,5 saat
İSTANBUL AYDIN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Aydın'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Aydın arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Aydın Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro 100 TL
Pamukkale 123 TL
Nilüfer 110 TL
İSTANBUL AYDIN YOL TARİFİ
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