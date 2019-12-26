İstanbul Aydın arası kaç km? İstanbul Aydın arası kaç saat? İstanbul Aydın Yol Tarifi, İstanbul Aydın Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Aydın arası kaç km? İstanbul Aydın arası kaç saat? İstanbul Aydın Yol Tarifi.. İstanbul Aydın kaç kilometre? İstanbul'dan Aydın'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.

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İstanbul'dan Aydın'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL AYDIN ARASI KAÇ KM?

Tarhana, İncir, Acılı güveç, Zeytinyağlı taze ve kuru börülce, Sarmaşık ve kedirgen kavurma, Etli nohut yahnisi, Nohutlu kereviz ve Etli enginarı ile meşhur,

Güzelçamlı Milli Park, Nysa Antik Kenti, Arapapıştı Kanyonu, Tralleis Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Aydın ile İstanbul arası mesafe:

O-5 üzerinden 645 km

O-5 ve D585 üzerinden 618 km

D650 üzerinden 644 km

İSTANBUL AYDIN ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

O-5 üzerinden 7 saat 19 dakika

O-5 ve D585 üzerinden 7 saat 28 dakika

D650 üzerinden 8 saat 40 dakika

Otobüs ile

Ortalama 9 - 9,5 saat

İSTANBUL AYDIN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Aydın'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Aydın arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Aydın Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro 100 TL

Pamukkale 123 TL

Nilüfer 110 TL

İSTANBUL AYDIN YOL TARİFİ