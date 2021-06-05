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İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı

İstanbul Aydın Üniversitesi, öğretim üyesi alıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte başvuru tarihleri:
İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre İstanbul Aydın Üniversitesi, öğretim üyesi alıyor İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı 3 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başvurular ilanın yayımlandığı yani 4 Haziran 2021 tarihinden itibaren 15 gün sürüyor.

Bu başvurularla İstanbul Aydın Üniversitesi 223 Öğretim Üyesi alınacak.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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