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İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi...

İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi...
Olay yerinden gelen son dakika haberine göre binanın 7 katlı olduğu öğrenildi. Binanın içerisinde vatandaşların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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Bahçelievler'de daha önce boşaltıldığı belirtilen bir bina çöktü. 

Emek Caddesi Narlı Sokak'ta boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi. 

Bu arada, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür." denildi.

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