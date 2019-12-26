İstanbul Balıkesir arası kaç km? İstanbul Balıkesir arası kaç saat? İstanbul Balıkesir Yol Tarifi, İstanbul Balıkesir Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Balıkesir arası kaç km? İstanbul Balıkesir arası kaç saat? İstanbul'dan Balıkesir'e nasıl gidilir?, Balıkesir İstanbul arası kaç km? Balıkesir İstanbul arası kaç saat? Balıkesir'den İstanbul'ya nasıl gidilir? İstanbul Balıkesir Yol Tarifi, İstanbul Balıkesir otobüs bileti, İstanbul Balıkesir otobüs firmaları, İstanbul Balıkesir kaç kilometre?
İstanbul'dan Balıkesir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL BALIKESİR ARASI KAÇ KM?
Ayvalık Tostu, Höşmerim, Balıkesir Kaymaklısı ve Susurluk Ayranı ile meşhur,
Kozak Yaylası, Cunda Adası, Agia Paraskevi Manastırı'na ev sahipliği yapan Balıkesir ile İstanbul arası mesafe:
O-5 üzerinden 281 km
İSTANBUL BALIKESİR ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-5 üzerinden 3 saat 28 dk
Otobüs ile
Ortalama 5 - 5,5 saat
İSTANBUL BALIKESİR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Balıkesir'e gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Balıkesir arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Balıkesir Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Balıkesir Uludağ 60 TL
Pamukkale 69 TL
ATS Turizm 72 TL
Metro 50 TL
İSTANBUL BALIKESİR YOL TARİFİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.