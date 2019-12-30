İstanbul Bartın arası kaç km? İstanbul Bartın arası kaç saat? İstanbul Bartın Yol Tarifi, İstanbul Bartın Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Bartın'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL BARTIN ARASI KAÇ KM?
Acı Mantar, Araka, Bal Kabağı Böreği, Barbun Tava,Gözlemesi, Tatlı Böreği ve Beyaz Baklavası ile meşhur,
Amasra Plajı, Gürcüoluk Mağarası, Kemerdere Köprüsü, Küre Dağları Milli Parkı ve Kuş Kayası Yol Anıtı'na ev sahipliği yapan Bartın ile İstanbul arası mesafe:
O-4 üzerinden 440 km
İSTANBUL BARTIN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 üzerinden 5 saat 7 dakika
Otobüs ile
Ortalama 7 - 8 saat
İSTANBUL BARTIN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Bartın'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Bartın arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Bartın Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
EFE Tur 95 TL
Metro Tur 80 TL
Özemniyet 95 TL
İSTANBUL BARTIN YOL TARİFİ
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