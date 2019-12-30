İstanbul Bartın arası kaç km? İstanbul Bartın arası kaç saat? İstanbul Bartın Yol Tarifi, İstanbul Bartın Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul Bartın arası kaç km? İstanbul Bartın arası kaç saat? İstanbul Bartın Yol Tarifi.. İstanbul Bartın kaç kilometre? İstanbul'dan Bartın'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.