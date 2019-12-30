İstanbul Bilecik arası kaç km? İstanbul Bilecik arası kaç saat? İstanbul Bilecik Yol Tarifi, İstanbul Bilecik Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Bilecik'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL BİLECİK ARASI KAÇ KM?
Bıldırcın Kebabı, Dağ Eriği Ekşili Kesme Çorbası, Nohutlu Mantı ve Büzme Tatlısı ile meşhur,
Mehmet Paşa Kervansarayı, Orhan Gazi Camii, İnönü Şehitliği, Metristepe Zafer Anıtı Uzunçam Yaylası, Şeyh Edebali Türbesi, Ertuğrul Gazi Türbesi ve Kınık Şelalesi'ne ev sahipliği yapan Bilecik ile İstanbul arası mesafe:
O-4 üzerinden 202 km
İSTANBUL BİLECİK ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 üzerinden 2 saat 55 dakika
Otobüs ile
Ortalama 5 saat
İSTANBUL BİLECİK OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Bilecik'e gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Bilecik arası otobüs ve tren bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Bilecik Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Anadolu 50 TL
Metro 45 TL
Buzlu 50 TL
İSTANBUL BİLECİK YOL TARİFİ
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