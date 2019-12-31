İstanbul Bingöl arası kaç km? İstanbul Bingöl arası kaç saat? İstanbul Bingöl Yol Tarifi, İstanbul Bingöl Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Bingöl'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL BİNGÖL ARASI KAÇ KM?
Mastuva, Löl, Sorina Pel, Keldoş, Kaburga Dolması, Gömmesi ile meşhur,
Yüzen Ada, Çir Şelalesi, Kral Kızı Kalesi, Buban Bacaları, Vank Kilisesi, Kığı Kalesi ve Zağ Mağarası'na ev sahipliği yapan Bingöl ile İstanbul arası mesafe:
O-4 ve D300 üzerinden 1336 km
İSTANBUL BİNGÖL ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 ve D300 üzerinden 15 saat 40 dakika
Otobüs ile
Ortalama 20 saat
İSTANBUL BİNGÖL OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Bingöl'e gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Bingöl arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Bingöl Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro Tur 190 TL
Öz HASBİNGÖL 160 TL
Öz Erciş Seyahat 180 TL
Muş Ovası 120 TL
İSTANBUL BİNGÖL YOL TARİFİ
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