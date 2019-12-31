İstanbul Bitlis arası kaç km? İstanbul Bitlis arası kaç saat? İstanbul Bitlis Yol Tarifi, İstanbul Bitlis Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Bitlis'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL BİTLİS ARASI KAÇ KM?
Turşu Aşı Çorbası, Gebol Çorbası, Corti Aşı, Büryan, Bitlis Köftesi, Katıklı Dolma, Keledoş, Halise Yemeği, Ciğer Taplaması, Glorik, Şemşemok ve Murtağa'sı ile meşhur,
Nemrut Krater Gölü, Süphan Dağı, Bitlis Kalesi, Rahva Kervansarayı, Tarihi Hizan Camii ve Emir Ali Kümbeti'ne ev sahipliği yapan Bitlis ile İstanbul arası mesafe:
O-4 üzerinden 1652 km
İSTANBUL BİTLİS ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 üzerinden 18 saat 37 dakika
Otobüs ile
Ortalama 19 - 20 saat
İSTANBUL BİTLİS OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Bitlis'e gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Bitlis arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Bitlis Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro Tur 190 TL
Öz Erciş Seyahat 180 TL
İSTANBUL BİTLİS YOL TARİFİ
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