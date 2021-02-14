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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Kar tipisi nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesiyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı, kar tipisi nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kar tipisi nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düştüğü, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 08.45'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

Öte yandan Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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