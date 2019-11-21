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İstanbul Boğazı görünmez oldu
İstanbul Boğazı görünmez oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oluyor.
21 Kasım 2019 Perşembe 08:57
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.