  • BIST 1.411
  • Altın 450,384
  • Dolar 8,1655
  • Euro 9,5918
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 6 °C
»

İstanbul Boğazı'nda 90 metrelik kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle demirledi

İstanbul Valiliği, Panama bayraklı kuru yük gemisinin makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda acil olarak demirlediğini bildirdi.
İstanbul Boğazı'nda 90 metrelik kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle demirledi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir."

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 90 metrelik kuru yük gemisi için kurtarma römorkörlerin ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği aktarılarak, kılavuz kaptanın gemiye çıkarıldığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Rusya'dan İngiltere'ye giden geminin Ahırkapı'ya demirletileceği, çalışmada Kurtarma-8 römorkörü ve Kıyı Emniyeti-5 hızlı tahlisiye botunun görev aldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Terör örgütü DEAŞ'a mart darbesi01 Nisan 2021 Perşembe 11:47
  • Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Türkiye'de sosyal medyada en fazla takip edilen diplomat oldu01 Nisan 2021 Perşembe 11:46
  • Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi gözaltına alındı01 Nisan 2021 Perşembe 11:02
  • Kumar baskınında kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar01 Nisan 2021 Perşembe 10:43
  • Hong Kong'da 7 muhalif 2019'da yasa dışı protesto organize etmekten suçlu bulundu01 Nisan 2021 Perşembe 10:29
  • Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki trafoda çıkan yangın nedeniyle seferler aksadı01 Nisan 2021 Perşembe 10:18
  • Türk vatandaşları Azerbaycan'a artık kimlikle seyahat edilebilecek01 Nisan 2021 Perşembe 09:57
  • Atatürk heykeline saldıran kişinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı01 Nisan 2021 Perşembe 09:49
  • Japonya, ABD askerlerine ev sahipliği yapılmasını kapsayan maliyet paylaşımı anlaşmasını uzattı01 Nisan 2021 Perşembe 09:47
  • Japon tıbbi malzeme üreticisi Terumo, Pfizer'ın Kovid-19 aşı şişesinden 7 doz çekecek şırınga üretti01 Nisan 2021 Perşembe 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti