Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Saatler sonra Tekirdağ'dan Rusya'ya giden bir başka kuru yük gemisi Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpıştı.

Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili son dakika şu açıklama yapıldı:

"Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."

İKİNCİ GEMİ KAZASI

İstanbul Boğazı'nda ikinci gemi kazası oldu. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi.