İstanbul Boğazının rengi yine değişti

Son günlerde İstanbul boğazının sularının renginin değişmesiyle akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, İstanbul boğazının rengi neden değişti? İstanbul boğazının renginin değişme nedeni ne?
İstanbul boğazının son zamanlarda renk değişimine şahit olmuştuk. En son 2017 yılında İstanbul boğazı yeşil bir renk hâkimdi. Uzmanlar, söz konusu renk değişiminin kaynağının bilimsel adı "Emiliania huxleyi" olan kalsiyum karbonat zengini mikro organizmalar olduğunu belirtmişti. Peki, son günlerde İstanbul boğazının renk değişiminin nedeni ne?
Marmara bölgesinde günlerdir devam eden şiddetli Poyraz İstanbul boğazının rengini turkuaza bürüdü. Saatte hızı 80 kilometreyi bulan poyraz Marmara denizinde etkileyerek boğazın bulanık bir turkuaz rengine büründürdü.
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