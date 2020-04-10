  • BIST 96.276
  • Altın 362,576
  • Dolar 6,6913
  • Euro 7,3218
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 13 °C
»

İstanbul Boğazının rengi yine değişti

Son günlerde İstanbul boğazının suları yine renk değişimine uğradı. Peki, renk değişimin nedeni ne? İstanbul boğazının rengi neden değişti?
İstanbul Boğazının rengi yine değişti

Son günlerde İstanbul boğazının sularının renginin değişmesiyle akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, İstanbul boğazının rengi neden değişti? İstanbul boğazının renginin değişme nedeni ne?

yisl-renk-degisimi.jpg

İstanbul boğazının son zamanlarda renk değişimine şahit olmuştuk. En son 2017 yılında İstanbul boğazı yeşil bir renk hâkimdi. Uzmanlar, söz konusu renk değişiminin kaynağının bilimsel adı  "Emiliania huxleyi" olan kalsiyum karbonat zengini mikro organizmalar olduğunu belirtmişti. Peki, son günlerde İstanbul boğazının renk değişiminin nedeni ne?

turkuaz.jpg

 Marmara bölgesinde günlerdir devam eden şiddetli Poyraz İstanbul boğazının rengini turkuaza bürüdü. Saatte hızı 80 kilometreyi bulan poyraz Marmara denizinde etkileyerek boğazın bulanık bir turkuaz rengine büründürdü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklardan 23 Nisan çağrısı: Balkonlardan şarkı söyleyerek kutlayalım09 Nisan 2020 Perşembe 15:13
  • Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'defin işlemleri' hakkında yeni açıklama09 Nisan 2020 Perşembe 14:53
  • 82 yaşındaki Fahri Ümmetoğlu gözyaşlarını tutamadı09 Nisan 2020 Perşembe 09:58
  • Yozgat'ta şiddetli rüzgardan ahır çöktü: 6 kurbanlık hayvan öldü08 Nisan 2020 Çarşamba 09:45
  • Mardinli aile ekmeğini mangal kömüründen çıkarıyor07 Nisan 2020 Salı 15:54
  • WhatsApp mesaj iletimini sınırlandırdı07 Nisan 2020 Salı 14:52
  • Kozalak toplarken canından oldu07 Nisan 2020 Salı 10:24
  • Koronavirüsle mücadelede 'Evsizlere Konaklama Projesi' başlatıldı07 Nisan 2020 Salı 09:51
  • Koronavirüse karşı eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor07 Nisan 2020 Salı 09:42
  • Bugün Berat Kandili07 Nisan 2020 Salı 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti