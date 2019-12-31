  • BIST 114.817
  • Altın 290,736
  • Dolar 5,9461
  • Euro 6,6715
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

İstanbul Bolu arası kaç km? İstanbul Bolu arası kaç saat? İstanbul Bolu Yol Tarifi, İstanbul Bolu Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Bolu arası kaç km? İstanbul Bolu arası kaç saat? İstanbul Bolu Yol Tarifi.. İstanbul Bolu kaç kilometre? İstanbul'dan Bolu'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Bolu arası kaç km? İstanbul Bolu arası kaç saat? İstanbul Bolu Yol Tarifi, İstanbul Bolu Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Bolu arası kaç km? İstanbul Bolu arası kaç saat? İstanbul'dan Bolu'ya nasıl gidilir?, Bolu İstanbul arası kaç km? Bolu İstanbul arası kaç saat? Bolu'dan İstanbul'a nasıl gidilir? İstanbul Bolu Yol Tarifi, İstanbul Bolu otobüs bileti, İstanbul Bolu otobüs firmaları, İstanbul Bolu kaç kilometre?

İstanbul'dan Bolu'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL BOLU ARASI KAÇ KM?

Abant kebabı, Kartalkaya kebabı, Yedigöller kebabı, Mengen pilavı, Bolu köftesi, Kabaklı gözleme, Bolubeyi tatlısı, Saray helvası, Kaldırık dolması, Keş, Kedi batmaz ve Paşa pilavı ile meşhur,

Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü Tabiat Parkı, Sülüklü Göl, Çubuk Gölü, Kartalkaya Kayak Merkezi, Seben Kaya Evleri, Yıldırım Bayezit Camii, Akşemseddin Türbesi ve Akkaya Travertenleri'ne ev sahipliği yapan Bolu ile İstanbul arası mesafe:

O-4 üzerinden 264 km

İSTANBUL BOLU ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

O-4 üzerinden  3 saat 36 dakika

Otobüs ile

Ortalama 4,5 - 5 saat

İSTANBUL BOLU OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Bolu'ya gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Bolu arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Bolu Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro Tur 50 TL

Efe Tur 45 TL

İSTANBUL BOLU YOL TARİFİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Bayburt arası kaç km? İstanbul Bayburt arası kaç saat? İstanbul Bayburt Yol Tarifi, İstanbul Bayburt Otobüs Bileti Fiyatları...30 Aralık 2019 Pazartesi 10:32
  • İstanbul Batman arası kaç km? İstanbul Batman arası kaç saat? İstanbul Batman Yol Tarifi, İstanbul Batman Otobüs Bileti Fiyatları...30 Aralık 2019 Pazartesi 10:24
  • İstanbul Bartın arası kaç km? İstanbul Bartın arası kaç saat? İstanbul Bartın Yol Tarifi, İstanbul Bartın Otobüs Bileti Fiyatları...30 Aralık 2019 Pazartesi 10:10
  • Prof. Dr. İlber Ortaylı: Tarihi dokuya aykırı binalar Ulus'u ve Kale'yi gölgeliyor30 Aralık 2019 Pazartesi 00:15
  • Mamak Derbent Mahallesi'ndeki 'dert geçidi'30 Aralık 2019 Pazartesi 00:10
  • Hediyelik Eşya Fuarı açıldı28 Aralık 2019 Cumartesi 00:20
  • Afganistan'a Siteler imzası28 Aralık 2019 Cumartesi 00:15
  • "Mehmet Akif Ersoy vazife ve ahlak adamıydı"28 Aralık 2019 Cumartesi 00:10
  • Sincan Kültür ve Kongre Merkezi’nin yüzde 20’si tamamlandı27 Aralık 2019 Cuma 00:25
  • AnkaraKart’ta fiş sorunu27 Aralık 2019 Cuma 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti