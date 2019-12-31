İstanbul Bolu arası kaç km? İstanbul Bolu arası kaç saat? İstanbul Bolu Yol Tarifi, İstanbul Bolu Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Bolu'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL BOLU ARASI KAÇ KM?
Abant kebabı, Kartalkaya kebabı, Yedigöller kebabı, Mengen pilavı, Bolu köftesi, Kabaklı gözleme, Bolubeyi tatlısı, Saray helvası, Kaldırık dolması, Keş, Kedi batmaz ve Paşa pilavı ile meşhur,
Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü Tabiat Parkı, Sülüklü Göl, Çubuk Gölü, Kartalkaya Kayak Merkezi, Seben Kaya Evleri, Yıldırım Bayezit Camii, Akşemseddin Türbesi ve Akkaya Travertenleri'ne ev sahipliği yapan Bolu ile İstanbul arası mesafe:
O-4 üzerinden 264 km
İSTANBUL BOLU ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 üzerinden 3 saat 36 dakika
Otobüs ile
Ortalama 4,5 - 5 saat
İSTANBUL BOLU OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Bolu'ya gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Bolu arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Bolu Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro Tur 50 TL
Efe Tur 45 TL
İSTANBUL BOLU YOL TARİFİ
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