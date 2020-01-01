İstanbul Burdur arası kaç km? İstanbul Burdur arası kaç saat? İstanbul Burdur Yol Tarifi, İstanbul Burdur Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Burdur'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL BURDUR ARASI KAÇ KM?
Gazel (Kazel) böreği, Burdur şiş, Testi kebabı, Çekme, Kömbe (Çanak ekmeği), Peynirli pide, Kabak helvası ve Muhallebisi ile meşhur,
Salda Gölü, İnsuyu Mağarası, Keraitae, Burdur Gölü, Sagalassos Antik Kenti ve Kremna Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Burdur ile İstanbul arası mesafe:
D650 üzerinden 572 km
İSTANBUL BURDUR ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D650 üzerinden 6 saat 31 dakika
Otobüs ile
Ortalama 10 saat
İSTANBUL BURDUR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Burdur'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Burdur arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Burdur Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro Tur 105 TL
Pamukkale 119 TL
Nilüfer 110 TL
İSTANBUL BURDUR YOL TARİFİ
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