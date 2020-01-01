İstanbul Burdur arası kaç km? İstanbul Burdur arası kaç saat? İstanbul Burdur Yol Tarifi, İstanbul Burdur Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul Burdur arası kaç km? İstanbul Burdur arası kaç saat? İstanbul Burdur Yol Tarifi.. İstanbul Burdur kaç kilometre? İstanbul'dan Burdur'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.