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İstanbul Bursa arası kaç km? İstanbul Bursa arası kaç saat? İstanbul Bursa Yol Tarifi, İstanbul Bursa Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Bursa arası kaç km? İstanbul Bursa arası kaç saat? İstanbul Bursa Yol Tarifi.. İstanbul Bursa kaç kilometre? İstanbul'dan Bursa'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Bursa arası kaç km? İstanbul Bursa arası kaç saat? İstanbul Bursa Yol Tarifi, İstanbul Bursa Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Bursa'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL BURSA ARASI KAÇ KM?

Kestane, İskender ve köftesiyle meşhur, Ulu Cami ve Uludağ gibi tarihi ve kültürel birçok sembole ev sahipliği yapan Bursa ile İstanbul arası mesafe:

O-4 ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 üzerinden 154 km

D100 ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 üzerinden 153 km

İSTANBUL BURSA ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

O-4 ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 üzerinden 1 saat 59 dakika

D100 ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 üzerinden 2 saat 8 dakika

Otobüs ile

Ortalama 3 - 3,5 saat

İSTANBUL BURSA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Bursa'ya gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Bursa arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Bursa Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro 48 TL

Uludağ 45 TL

Pamukkale 50 TL

İstanbul Kalesi 50 TL

İSTANBUL BURSA YOL TARİFİ

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