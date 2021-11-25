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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, alınan kararların gazetelerde duyurulması kararı aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, alınan kararların resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerde duyurulmasını kararlaştırdı. Tüm partilerin desteği ile kabul edilen kararın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de alınması bekleniyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, alınan kararların gazetelerde duyurulması kararı aldı

İZMİR DE İMZALADI, SIRA ANKARA’DA

Yazılı basına destek ve Meclis kararlarının şeffaf şekilde halka duyurulması anlamına gelen karara İzmir Büyükşehir de 2019 yılı içinde imza atmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de bu konuda bir çalışma yaptığı ve çalışmada sona gelindiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, karar özetlerinin resmi ilan yayınlama hakkı bulunan İstanbul merkezli gazetelerde duyurulmasına ilişkin teklifi oybirliği ile kabul etti. Tüm partilerin desteği ile kabul edilen kararın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de alınması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı Beşinci Birleşimi Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak bütçe görüşmelerinin gerçekleştirileceği toplantının başında, Hukuk Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu’nun Meclis karar özetlerinin kamuoyuna duyurulmasına ilişkin rapor ele alınarak oylamaya sunuldu.

KOMİSYON’DA UYGUN GÖRÜLDÜ

Komisyon görüşünde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesine göre belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmasının belediyenin görevleri arasında olduğuna vurgu yapılarak, aynı Kanun’un 23’üncü maddesinin de kesinleşen meclis kararlarının 7 gün içinde halka duyurulması hükmünü taşıdığı ifade edildi. Komisyon raporunda, bu gerekçeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi karar özetlerinin resmi ilan yayınlama hakkı bulunan İstanbul merkezli yaygın, bölgesel ve yerel gazetelerde duyurulmasının uygun görüldüğü belirtildi.

TÜM PARTİLERİN DESTEĞİYLE KABUL EDİLDİ

Eylül Ayı Olağan Toplantısında AK Parti ve MHP gruplarının teklifi ile Meclis gündemine alınan ve iki komisyonun olumlu görüşü doğrultusunda oylamaya sunulan öneri tüm partilerin desteği ile kabul edildi.

DESTEK VE ŞEFFAFLIK BAKIMINDAN ÖNEMLİ 

Bu karar ile bir taraftan özellikle pandemi döneminde zor günler geçiren yazılı basının nefes alması sağlanırken, diğer taraftan da Meclis kararlarının şeffaf şekilde halka duyurulması öngörülüyor. 

İZMİR DE İMZALADI, SIRA ANKARA’DA 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi de, benzer bir karara 2019 yılı içinde imza atmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de bu konuda bir çalışma yaptığı ve çalışmada sona gelindiği öğrenildi. 

Ersin ODABAŞI/İLKSAYFA

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