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İstanbul Çanakkale arası kaç km? İstanbul Çanakkale arası kaç saat? İstanbul Çanakkale Yol Tarifi, İstanbul Çanakkale Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Çanakkale arası kaç km? İstanbul Çanakkale arası kaç saat? İstanbul Çanakkale Yol Tarifi.. İstanbul Çanakkale kaç kilometre? İstanbul'dan Çanakkale'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Çanakkale arası kaç km? İstanbul Çanakkale arası kaç saat? İstanbul Çanakkale Yol Tarifi, İstanbul Çanakkale Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Çanakkale'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL ÇANAKKALE ARASI KAÇ KM?

Ovmaç çorbası, İskorpit çorbası, Ispanak çorbası, Tumbi, Çırpma, Melki yemeği, Yumurtalı tiken, Metez, Börülce köftesi, Lüfer pilavı, Patlıcan kapama, Papaz yahnisi, Tuzlu sardalya, Patlıcan turşusu, Peynir helvası, ve Basma helvası ile meşhur,

Çanakkale Şehitliği & Şehitler Anıtı, Truva Antik Kenti, Aynalı Çarşı, Kilitbahir, Conkbayırı, Çanakkale Deniz Müzesi, Assos Antik Kenti, Arkeoloji Müzesi, 57. Alay Şehitliği ve Anıtı, Gökçeada, 1915 Seddülbahir Savaş Malzemeleri Müzesi, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı ve Kilitbahir Kalesi'ne ev sahipliği yapan Çanakkale ile İstanbul arası mesafe:

E84 ve D550/E87 üzerinden 348 km

O-5 ve E90 üzerinden 408 km

İSTANBUL ÇANAKKALE ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

E84 ve D550/E87 üzerinden 4 saat 39 dakika

O-5 ve E90 üzerinden 4 saat 49 dakika

Otobüs ile

Ortalama 6 - 6,5 saat

İSTANBUL ÇANAKKALE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Çanakkale'ye gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Çanakkale arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Çanakkale otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Pamukkale 82 TL

Metro 65 TL

İSTANBUL ÇANAKKALE YOL TARİFİ

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