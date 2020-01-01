İstanbul Çankırı arası kaç km? İstanbul Çankırı arası kaç saat? İstanbul Çankırı Yol Tarifi, İstanbul Çankırı Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Çankırı'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL ÇANKIRI ARASI KAÇ KM?
Sarımsaklı et, Yaren Güveci, Mıkla, Yumurta tatlısı, Hoşmerim, Tutmaç, Kızılcık Şurubu, Yazma çöreği, Tatar hamuru çorbası, Hameyli ile Nokul'u ile meşhur,
Şıhlar Nezle Suyu, Hışıldayık İçmesi, Bozan Hamamı, Bayramören İçmesi, Çavundur Termali, Acısu Termali, Beşdut Kaya Mezarları, İndağı Kaya Mezarları, Sakaeli Kaya Mezarları, Karataş Hamamı, Çarşı Hamamı, Kurşunlu Hamamı, Tuz Mağarası, Çivitçioğlu Medresesi, Karataş Medresesi, Kirmanoğlu Medresesi, Çankırı Kalesi ve Çankırı Müzesi'ne ev sahipliği yapan Çankırı ile İstanbul arası mesafe:
O-4 üzerinden 471 km
İSTANBUL ÇANKIRI ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 üzerinden 5 saat 21 dakika
Otobüs ile
Ortalama 8 saat
İSTANBUL ÇANKIRI OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Çankırı'ya gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Çankırı arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Çankırı otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Çankırı Özlem 95 TL
İSTANBUL ÇANKIRI YOL TARİFİ
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