İstanbul Çorum arası kaç km? İstanbul Çorum arası kaç saat? İstanbul Çorum Yol Tarifi, İstanbul Çorum Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Çorum'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL ÇORUM ARASI KAÇ KM?
Keşkek, İskilip Dolması, Gül Burma, Has Baklava, Çullama, Çatal Aşı, Yumurtalı Patlıcan Közlemesi ve Mantarlı Borani'si ile meşhur,
Hattuşa – Boğazkale, Çorum Müzesi, Çorum Kalesi, İskilip Kalesi,Çorum Ulu Camii, Kargı Yaylası, İskilip Kaya Mezarları, Laçin Kapılıkaya Anıtsal Kaya Mezarı, Ortaköy İncesu Kanyonu, Koyunbaba Köprüsü, Hitit Yolu, Yazılıkaya Tapınağı ve Hattuşaş Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Çorum ile İstanbul arası mesafe:
O-4 üzerinden 687 km
İSTANBUL ÇORUM ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 üzerinden 7 saat 27 dakika
Otobüs ile
Ortalama 10,5 - 11 saat
İSTANBUL ÇORUM OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Çorum'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Çorum arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Çorum otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro Tur 120 TL
İSTANBUL ÇORUM YOL TARİFİ
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