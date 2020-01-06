İstanbul Denizli arası kaç km? İstanbul Denizli arası kaç saat? İstanbul Denizli Yol Tarifi, İstanbul Denizli Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Denizli'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL DENİZLİ ARASI KAÇ KM?
Yen Böreği, Kuyu Kebabı, Börülce Böreği ve Patlıcanlı Kapama'sı ile meşhur,
Pamukkale Travertenleri, Karahayıt - Kırmızı Su, Kleopatra Havuzu (Antik Havuz) ve İnceğiz Kanyonu'na ev sahipliği yapan Denizli ile İstanbul arası mesafe:
O-5 üzerinden 589 km
D650 üzerinden 593 km
O-4 ve D650 üzerinden 614 km
İSTANBUL DENİZLİ ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-5 üzerinden 6 saat 24 dakika
D650 üzerinden 7 saat 9 dakika
O-4 ve D650 üzerinden 7 saat 27 dakika
Otobüs ile
Ortalama 10 - 12 saat
İSTANBUL DENİZLİ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Denizli'ye gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Denizli arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Denizli otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Pamukkale 125 TL
Metro 100 TL
Anadolu 126 TL
İSTANBUL DENİZLİ YOL TARİFİ
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