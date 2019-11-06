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İstanbul depreminde 1900 yangın çıkacak

İstanbul’da olası büyük bir deprem sırasında elektrik ve doğalgaz kaynaklı yangınların, maddi ve manevi büyük zararlara sebep olabileceği öngörülüyor.
İstanbul depreminde 1900 yangın çıkacak

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı’nın (TÜYAK) 4-5 Aralık’ta düzenleyeceği 'Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu' öncesindeki basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, “Tahminlerimize göre, İstanbul’da beklenen deprem, kış aylarında akşam saatlerinde olursa, yaklaşık 1900 büyük yangın meydana gelecek. Bu yangınların yaklaşık yüzde 20’si atölye ve fabrikalarda olacak. Konutlarda yaşanabilecek olası bir sızıntıyı önlemek için ise yurttaşlar, deprem anında kolon yanında çömelip deprem bittikten sonra vanaları kapatmalı” dedi. 

FABRİKALAR DEPREM BÖLGESİNDE

TÜYAK Kurucu Üyesi Prof. Dr. Kılıç’a göre, ülkedeki fabrikaların yüzde 98’i deprem bölgesinde yer alıyor ve beklenen depremin sebep olacağı fabrika yangınları, en az deprem kadar risk oluşturacak. 

Türkiye’de yılda ortalama 400 büyük fabrika yangınının olduğuna ve bu yangınların 160’ının İstanbul’da yaşandığına dikkat çeken Kılıç, “Fabrika yangınlarında yılda ortalama 25 kişi hayatını kaybediyor, 60 kişi de yaralanıyor. Yanan fabrikaların yüzde 40-45’i sigortalı, yüzde 12’si de sigortadan yararlanabilmek için kasıtlı yakılıyor. Denetim için yeterli eleman yok, olanlar da ehil değil. Yaptırımlar zayıf” ifadelerini kullandı.

Fabrika yangınlarının özellikle tekstil, plastik, gıda, metal, boya ve petrokimya tesislerinde yaşandığını, bunun temel sebebinin periyodik bakımların yapılmaması olduğunu belirten Kılıç, “İşletme sahipleri ‘bir şey olmaz’ mantığıyla kaderci bir yaklaşım sergileyip ekipman ve tesisatlarına gerekli bakımı yaptırmıyor. Bu konuda yapılacak yatırımlar ‘ölü yatırım’ olarak görülüyor. Makine bakımları yapılmadığı gibi aynı kabloya her yıl yeni makineler bağlanarak yangın riski artırılıyor” diye konuştu.

4-5 Aralık’ta düzenleyecekleri sempozyuma, tüm halkı ve yetkilileri davet ettiklerini söyleyen Kılıç, sempozyum aracılığıyla oluşacak farkındalığın, yangınların önlenmesi için önemli bir adım olacağının altını çizdi.

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