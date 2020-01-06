İstanbul Diyarbakır arası kaç km? İstanbul Diyarbakır arası kaç saat? İstanbul Diyarbakır Yol Tarifi, İstanbul Diyarbakır Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul Diyarbakır arası kaç km? İstanbul Diyarbakır arası kaç saat? İstanbul Diyarbakır Yol Tarifi.. İstanbul Diyarbakır kaç kilometre? İstanbul'dan Diyarbakır'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.