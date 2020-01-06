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İstanbul Diyarbakır arası kaç km? İstanbul Diyarbakır arası kaç saat? İstanbul Diyarbakır Yol Tarifi, İstanbul Diyarbakır Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Diyarbakır arası kaç km? İstanbul Diyarbakır arası kaç saat? İstanbul Diyarbakır Yol Tarifi.. İstanbul Diyarbakır kaç kilometre? İstanbul'dan Diyarbakır'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Diyarbakır arası kaç km? İstanbul Diyarbakır arası kaç saat? İstanbul Diyarbakır Yol Tarifi, İstanbul Diyarbakır Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Diyarbakır'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL DİYARBAKIR ARASI KAÇ KM?

Meftune, Pıçık, Nardanaşı, Duvaklı pilav, Kaburga dolması, Serbizer, Tırşık, Habenisk ve Karpuz'u ile meşhur,

Diyarbakır Surları, Ulu Camisi, Suluk Han, Hasan Paşa Hanı, Surp Giragos Kilisesi ve Hasankeyf Taş Köprü'ye ev sahipliği yapan Diyarbakır ile İstanbul arası mesafe:

O-4 ve E90 üzerinden 1449 km

O-4 ve D300 üzerinden 1327 km

E90 üzerinden 1471 km

İSTANBUL DİYARBAKIR ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

O-4 ve E90 üzerinden 15 saat 6 dakika

O-4 ve D300 üzerinden 15 saat 13 dakika

E90 üzerinden 15 saat 54 dakika

Otobüs ile

Ortalama 20 saat

İSTANBUL DİYARBAKIR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Diyarbakır'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Diyarbakır arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Diyarbakır otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Özlem Batman 140 TL

Metro Tur 150 TL

Özlem Diyarbakır 150 TL

Can Diyarbakır 150 TL

Siirt Kurtalan Ekspres 150 TL

İSTANBUL DİYARBAKIR YOL TARİFİ

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