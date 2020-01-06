İstanbul Diyarbakır arası kaç km? İstanbul Diyarbakır arası kaç saat? İstanbul Diyarbakır Yol Tarifi, İstanbul Diyarbakır Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Diyarbakır'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL DİYARBAKIR ARASI KAÇ KM?
Meftune, Pıçık, Nardanaşı, Duvaklı pilav, Kaburga dolması, Serbizer, Tırşık, Habenisk ve Karpuz'u ile meşhur,
Diyarbakır Surları, Ulu Camisi, Suluk Han, Hasan Paşa Hanı, Surp Giragos Kilisesi ve Hasankeyf Taş Köprü'ye ev sahipliği yapan Diyarbakır ile İstanbul arası mesafe:
O-4 ve E90 üzerinden 1449 km
O-4 ve D300 üzerinden 1327 km
E90 üzerinden 1471 km
İSTANBUL DİYARBAKIR ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 ve E90 üzerinden 15 saat 6 dakika
O-4 ve D300 üzerinden 15 saat 13 dakika
E90 üzerinden 15 saat 54 dakika
Otobüs ile
Ortalama 20 saat
İSTANBUL DİYARBAKIR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Diyarbakır'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Diyarbakır arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Diyarbakır otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Özlem Batman 140 TL
Metro Tur 150 TL
Özlem Diyarbakır 150 TL
Can Diyarbakır 150 TL
Siirt Kurtalan Ekspres 150 TL
İSTANBUL DİYARBAKIR YOL TARİFİ
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