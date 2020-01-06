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İstanbul Düzce arası kaç km? İstanbul Düzce arası kaç saat? İstanbul Düzce Yol Tarifi, İstanbul Düzce Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Düzce arası kaç km? İstanbul Düzce arası kaç saat? İstanbul Düzce Yol Tarifi.. İstanbul Düzce kaç kilometre? İstanbul'dan Düzce'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Düzce arası kaç km? İstanbul Düzce arası kaç saat? İstanbul Düzce Yol Tarifi, İstanbul Düzce Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Düzce'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL DÜZCE ARASI KAÇ KM?

Çerkez Tavuğu, Mamalika, Boşnak Böreği, Bazlama, Tembel Karı Makarnası ve  Mamursa Sebzeli Kaygana'sı ile meşhur,

Fakıllı Mağarası, Aktaş - Aydınpınar - Samandere Şelalesi, Akçakoca Ceneviz Kalesi ve Kurugöl Kanyonu'na ev sahipliği yapan Düzce ile İstanbul arası mesafe:

O-4 üzerinden 223 km

Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 297 km

İSTANBUL DÜZCE ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

O-4 üzerinden 2 saat 34 dakika

Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden 3 saat 42 dakika

Otobüs ile

Ortalama 3,5 - 4 saat

İSTANBUL DÜZCE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Düzce'ye gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Düzce arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Düzce otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro Tur 45 TL

İSTANBUL DÜZCE YOL TARİFİ

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