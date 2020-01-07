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İstanbul Edirne arası kaç km? İstanbul Edirne arası kaç saat? İstanbul Edirne Yol Tarifi, İstanbul Edirne Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Edirne arası kaç km? İstanbul Edirne arası kaç saat? İstanbul Edirne Yol Tarifi.. İstanbul Edirne kaç kilometre? İstanbul'dan Edirne'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Edirne arası kaç km? İstanbul Edirne arası kaç saat? İstanbul Edirne Yol Tarifi, İstanbul Edirne Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Edirne'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL EDİRNE ARASI KAÇ KM?

Mutancana, Tava ciğeri, Mamzana, Kadınbudu köfte, Elbasan tava, Ciğer sarma, Ispanak mücveri ve Kandilli mantı'sı  ile meşhur,

Selimiye Cami, Üç Şerefeli Cami, Etnoğrafya Müzesi, Eski Cami, II. Beyazid Külliyesi ve Şifahanesi, Selimiye Arastası, Selimiye Vakfı Müzesi, Edirne Büyük Sinagogu, Meriç Köprüsü, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Balkan Savaş Müzesi, Balkan Şehitliği, Rüstem Paşa Kervansarayı, Beyazid Köprüsü ve Makedonya Kulesi'ne ev sahipliği yapan Edirne ile İstanbul arası mesafe:

Avrupa Otoyolu/O-3 üzerinden 239 km

İSTANBUL EDİRNE ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

Avrupa Otoyolu/O-3 üzerinden 3 saat 16 dakika

Otobüs ile

Ortalama 2,5 - 3  saat

İSTANBUL EDİRNE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Edirne'ye gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Edirne arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Edirne otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Nilüfer 60 TL

Metro Tur 63 TL

İSTANBUL EDİRNE YOL TARİFİ

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