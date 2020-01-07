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İstanbul Elazığ arası kaç km? İstanbul Elazığ arası kaç saat? İstanbul Elazığ Yol Tarifi, İstanbul Elazığ Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Elazığ arası kaç km? İstanbul Elazığ arası kaç saat? İstanbul Elazığ Yol Tarifi.. İstanbul Elazığ kaç kilometre? İstanbul'dan Elazığ'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Elazığ arası kaç km? İstanbul Elazığ arası kaç saat? İstanbul Elazığ Yol Tarifi, İstanbul Elazığ Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Elazığ'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL ELAZIĞ ARASI KAÇ KM?

Orcik, Gömbe, Harput çorba, İçli köfte, Sırın ve Çedene kahvesi ile meşhur,

Harput Kalesi, Hazar Gölü, Keban Barajı, Palu Surp Lusavoric Kilisesi, Palu Urartu Yazıtı ve Harput Buzluk Mağarası'na ev sahipliği yapan Elazığ ile İstanbul arası mesafe:

O-4 ve D300 üzerinden 1199 km

O-4 ve D200/E88 üzerinden 1204 km

D300 üzerinden 1253 km

İSTANBUL ELAZIĞ ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

O-4 ve D300 üzerinden 13 saat 58 dakika

O-4 ve D200/E88 üzerinden 14 saat 2 dakika

D300 üzerinden 15 saat 14 dakika

Otobüs ile

Ortalama 17- 18 saat

İSTANBUL ELAZIĞ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Elazığ'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Elazığ arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Elazığ otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro Tur 168 TL

Öz HASBİNGÖL 130 TL

Öz Erciş Seyahat 160 TL

Can Diyarbakır 140 TL

Muş Ovası 160 TL

İSTANBUL ELAZIĞ YOL TARİFİ

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