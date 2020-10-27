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İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yönetmelik açıklaması

İSTANBUL Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, yeni "Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik" yani yeni emlak aracılığı faaliyetlerindeki düzenlemeyle ilgili basın açıklaması yaptı.
İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yönetmelik açıklaması

"Yeni Emlakçılık Yönetmeliği" ile birlikte 5 Haziran 2018 tarihinden önce gerekli belgelere sahip, vergi mükellefi olan emlakçılar, Ticaret İl Müdürlüğüne başvurarak yetki belgesi alabilecek. 5 Haziran 2018 tarihinden yeni yönetmeliğin yayımlandığı 14 Ekim 2020 tarihine kadar emlakçılık yapan, vergi mükellefi ve oda kaydı olan, Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavı ve 100 saatlik eğitim belgesine sahip emlakçılar en az lise mezunu olmadıkları takdirde yetki belgesi alamayacak.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ve aralarında Bursa, Samsun, Adana'nın da bulunduğu 7 şehrin Emlakçılar Odası Başkanı ile birlikte yeni yönetmelik konusunda basın açıklaması yaptı. Pendik'te bir otelde düzenlenen basın açıklamasında Aşa, yeni düzenlemeyle İstanbul'da 2 bine yakın emlakçının mağdur olduğunu bildirdi. 

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, basın açıklamasında şunları kaydetti.

"Sadece bizim odada, İstanbul Emlakçılar Odası'nda 2 bine yakın bir mağduriyet söz konusu. Bunun yanında ticaret odası üyesi olup, esnaf odası kaydı olanları da düşündüğümüz zaman sadece İstanbul'da 5 bine yakın bir mağduriyetin oluştu. Biz müktesep hakların kullanılmasını önemsiyoruz. Çünkü yüzde 90 kayıt dışı yapılan bir meslek gurubunda yüzde 10 gibi legal çalışan bir kısmı korumak ve kollamak bizim vazifemiz. Bunları sokaktaki adam gibi kayıt dışı çalışan, ayakçı dediğimiz kişilerle aynı kefeye koyduğunuz zaman bu çok hoş olmadı. Çünkü ciddi bir şekilde bu işi kanuni olarak yapmak isteyen kesimin şu anda mağdur olduğunu gördük. Bizim zaten müktesep hakları talebimizi de bu yöndeydi. Çok büyük kayıt dışının yaşandığı emlakçılık sektöründe mutlaka bir düzenleme, bir kanun gelmesini, bununla piyasanın kalitesinin ve çıtasının yükselmesini hedeflemiştik. O yönde çalışmalar yapıldı, tabi Bakanlığa teşekkür ediyoruz, bizim yönetmelikten normalde çok fazla şikayetimiz yok. Bizim birçok isteğimize cevap veriyor; kalitenin yükselmesi, lise mezuniyeti, belli bir eğitim, staj koşulu geldiği için aslında bizim birçok talebimize cevap veriyor. Fakat bizim şu an tek yaşadığımız sıkıntı 5 Haziran 2018'den, 31 Ağustos'ta verilen söz tutulmadı. Bu konuda mağduriyetler oluştu. Bunun giderilmesi konusunda Sayın Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza taleplerimiz olacak, bazı düzeltme taleplerimiz olacak. Bizim için şu anda en önemli hususun başında bu geliyor. Bir de sözleşmelerle ilgili şekil ve içerik bakımında bazı sıkıntılar olacağına inanıyoruz."

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