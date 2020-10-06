  • BIST 1.154
  • Altın 470,840
  • Dolar 7,7843
  • Euro 9,1711
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 18 °C
»

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti

İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Okmeydanı Kalekolu'nda görevli polisleri ziyaret ederek denetimde bulundu. Aktaş, beraberindeki heyetle birlikte mahalle esnaflarını dolaşıp sohbet etti.
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, akşam saatlerinde Şişli Okmeydanı Kalekolu'nu ziyaret etti. Burada denetimde bulunan Aktaş, görevli polis ve amirlerle de sohbet etti.

Ziyaretin ardından beraberindeki heyetle birlikte Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde gezintiye çıkan Emniyet Müdürü Aktaş, burada esnaflarla konuştu.

Basın mensuplarına, İstanbul'da devam eden huzur uygulamaları hakkında bilgi veren İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "İstanbul'daki huzur uygulamalarımız devam ediyor. Bugün de Beyoğlu, Okmeydanı, Kağıthane civarındaki uygulamalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliği için her noktada, her gece belirli saatlerde, belirli aralıklarla uygulamalarımız devam edecek. Gün boyunca aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. 129 aranan şahıs alındı. Gece 00.00'a kadar uygulamamız devam edecek" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Başkanı Trump: İkinci münazarayı dört gözle bekliyorum06 Ekim 2020 Salı 18:31
  • Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile İstanbul'da görüştü06 Ekim 2020 Salı 18:27
  • Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis06 Ekim 2020 Salı 17:22
  • Kazada yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu06 Ekim 2020 Salı 17:21
  • TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3'üncü ülke06 Ekim 2020 Salı 17:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti06 Ekim 2020 Salı 16:50
  • ﻿TBMM Başkanı Şentop: Geleceğin ekonomisinde e-ticaretin ve teknolojinin ağırlığı artacak06 Ekim 2020 Salı 16:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz06 Ekim 2020 Salı 16:48
  • Derneklerde dijital dönüşüm devam ediyor06 Ekim 2020 Salı 16:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur06 Ekim 2020 Salı 15:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti