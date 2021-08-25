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İstanbul Emniyeti'nde tayin ve atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 35 emniyet müdürü ve emniyet amiri başka illere tayin edilirken, 11 emniyet müdürü ve emniyet amirinin ise İstanbul'a ataması yapıldı.
İstanbul Emniyeti'nde tayin ve atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 ikinci sınıf, 13 üçüncü sınıf, 6 dördüncü sınıf emniyet müdürü ile 11 emniyet amiri farklı illere tayin edildi.

Başka illerden ise 3 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 1 dördüncü sınıf polis müdürü ile 3 emniyet amirinin ise İstanbul'a ataması yapıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hülya Şen'in Bilecik'e, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin'in Mardin'e, Özel Güvenlik Şube Müdürü Osman Katipoğlu'nun Yalova'ya, Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım'ın Rize'ye, Güvenlik Şube Müdürü Fatih Tınaz'ın ise Balıkesir'e tayin olduğu öğrenildi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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