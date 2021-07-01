İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ elektrik satın alacak

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 11 lokasyon için toplam 645.560 kWh elektrik enerjisi alımı yapacak. İstanbul Enerji elektrik alım ihalesinin detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 11 lokasyon için toplam 645.560 kWh elektrik enerjisi alımı yapacak.

İlanda “İdaremiz bünyesinde bulunan Çorlu Atık Geri Kazanım Tesisi İçin 96.000 kWh, Selimiye Akaryakıt İstasyonu için 140.400 kWh, Yenikapı Akaryakıt İstasyonu için 166.500 kWh, Gürpınar Akaryakıt İstasyonu için 76.200 kWh, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi 17. Kat için 42.600 kWh, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi 14. Kat için 49.560 kWh, Bostancı Aydınlatma Şantiyesi için 50.800 kWh ve Edirnekapı Yol Bakım Müdürlüğü için 23.500 kWh olmak üzere toplamda 645.560 kWh Elektrik Enerjisi alınacaktır” bilgisi verildi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.07.2021

İstanbul Enerji elektrik alım ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN.

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