İstanbul Erzincan arası kaç km? İstanbul Erzincan arası kaç saat? İstanbul Erzincan Yol Tarifi, İstanbul Erzincan Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Erzincan arası kaç km? İstanbul Erzincan arası kaç saat? İstanbul'dan Erzincan'a nasıl gidilir?, Erzincan İstanbul arası kaç km? Erzincan İstanbul arası kaç saat? Erzincan'dan İstanbul'a nasıl gidilir? İstanbul Erzincan Yol Tarifi, İstanbul Erzincan otobüs bileti, İstanbul Erzincan otobüs firmaları, İstanbul Erzincan kaç kilometre?
İstanbul'dan Erzincan'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL ERZİNCAN ARASI KAÇ KM?
Kelecoş, Kemah tiridi, Keşkek, Gasefe, Kahküllü pilav ve Ayva kalyesi ile meşhur,
Girlevik Şelalesi, Mama Hatun Türbesi, Otlukbeli Gölü, Altıntepe Ören Yeri ve Abrenk Kilisesi'ne ev sahipliği yapan Erzincan ile İstanbul arası mesafe:
O-4 ve E80 üzerinden 1043 km
O-4 ve D200/E88 üzerinden 1131 km
O-4 ve D260 üzerinden 1199 km
İSTANBUL ERZİNCAN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 ve E80 üzerinden 12 saat 19 dakika
O-4 ve D200/E88 üzerinden 12 saat 55 dakika
O-4 ve D260 üzerinden 13 saat 40 dakika
Otobüs ile
Ortalama 14 - 15 saat
İSTANBUL ERZİNCAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Erzincan'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Erzincan arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Erzincan otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro Tur 137 TL
Ağrı Dağı 120 TL
Öz Erciş Seyahat 140 TL
BARIŞ 140 TL
İSTANBUL ERZİNCAN YOL TARİFİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.