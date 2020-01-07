İstanbul Erzurum arası kaç km? İstanbul Erzurum arası kaç saat? İstanbul Erzurum Yol Tarifi, İstanbul Erzurum Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Erzurum'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL ERZURUM ARASI KAÇ KM?
Cağ kebabı, Aşotu çorbası, Kadayıf dolması, Hasuta ve Çiriş yemeği ile meşhur,
Tortum şelalesi, Palandöken Kayak Merkezi, Nene Hatun Milli Parkı ve Pasinler Kaplıcası'na ev sahipliği yapan Erzurum ile İstanbul arası mesafe:
E80 üzerinden 1233 km
O-4 ve D200/E88 üzerinden 1320 km
O-4 üzerinden 1389 km
İSTANBUL ERZURUM ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
E80 üzerinden 14 saat 33 dakika
O-4 ve D200/E88 üzerinden 15 saat 11 dakika
O-4 üzerinden 15 saat 51 dakika
Otobüs ile
Ortalama 17 - 18 saat
İSTANBUL ERZURUM OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Erzurum'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Erzurum arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Erzurum otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Öz Erciş Seyahat 150 TL
Metro Tur 163 TL
İSTANBUL ERZURUM YOL TARİFİ
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