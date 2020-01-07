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İstanbul Eskişehir arası kaç km? İstanbul Eskişehir arası kaç saat? İstanbul Eskişehir Yol Tarifi, İstanbul Eskişehir Otobüs ve YHT Bileti Fiyatları...

İstanbul Eskişehir arası kaç km? İstanbul Eskişehir arası kaç saat? İstanbul Eskişehir Yol Tarifi.. İstanbul Eskişehir kaç kilometre? İstanbul'dan Eskişehir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Eskişehir arası kaç km? İstanbul Eskişehir arası kaç saat? İstanbul Eskişehir Yol Tarifi, İstanbul Eskişehir Otobüs ve YHT Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Eskişehir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL ESKİŞEHİR ARASI KAÇ KM?

Balaban köfte, Yufkalı büryan, Çibörek, Kıygaşa, Kavurma börek, Göceli tarhana, Met helvası ve Haşhaşlı gözlemesi ile meşhur,

Yunus Emre Müzesi, Şelale Park, Seyit Battal Gazi Külliyesi ve Havacılık Müzesi'ne ev sahipliği yapan Eskişehir ile İstanbul arası mesafe:

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 ve Bursa Eskişehir Yolu/D200/E90 üzerinden 302 km

İSTANBUL ESKİŞEHİR ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 ve Bursa Eskişehir Yolu/D200/E90 üzerinden 4 saat 5 dakika

Otobüs ile

Ortalama 5,5- 6 saat

İSTANBUL ESKİŞEHİR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Eskişehir'e gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Eskişehir arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Eskişehir otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Buzlu 60 TL 

Nilüfer 55 TL

Metro Tur 53 TL

Pamukkale 60 TL

İSTANBUL ESKİŞEHİR YOL TARİFİ

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