İstanbul Gaziantep arası kaç km? İstanbul Gaziantep arası kaç saat? İstanbul Gaziantep Yol Tarifi, İstanbul Gaziantep Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Gaziantep'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL GAZİANTEP ARASI KAÇ KM?
Beyran, İçli köfte, Şıhıl mahşi, Yuvalama, Patlıcan kebabı, Alinazik, Kölük aşı, Simit kebabı, Şiveydiz, Katmer ve Kahke'si ile meşhur,
Zeugma Mozaik Müzesi, Rumkale, Gaziantep Kalesi, Zeugma Belkıs Antik Kent, Pişirici Mescidi ve Kasteli, Tarihi Gümrük Hanı ve birçok tarihi camiye ev sahipliği yapan Gaziantep ile İstanbul arası mesafe:
O-4 ve D750/E90 üzerinden 1148 km
O-4 üzerinden 1100 km
O-4 ve D200/E88 üzerinden 1173 km
İSTANBUL GAZİANTEP ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 ve D750/E90 üzerinden 12 saat 3 dakika
O-4 üzerinden 12 saat 33 dakika
O-4 ve D200/E88 üzerinden 13 saat 33 dakika
Otobüs ile
Ortalama 16 saat
İSTANBUL GAZİANTEP OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Gaziantep'e gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Gaziantep arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Gaziantep otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Özlem Batman 160 TL
Can Diyarbakır 120 TL
ASTOR Seyahat 140 TL
Metro Tur 147 TL
Ben Tur 164 TL
İSTANBUL GAZİANTEP YOL TARİFİ
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