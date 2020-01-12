İstanbul Gaziantep arası kaç km? İstanbul Gaziantep arası kaç saat? İstanbul Gaziantep Yol Tarifi, İstanbul Gaziantep Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Gaziantep arası kaç km? İstanbul Gaziantep arası kaç saat? İstanbul Gaziantep Yol Tarifi.. İstanbul Gaziantep kaç kilometre? İstanbul'dan Gaziantep'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.

İstanbul Gaziantep arası kaç km? İstanbul Gaziantep arası kaç saat? İstanbul'dan Gaziantep'e nasıl gidilir?, Gaziantep İstanbul arası kaç km? Gaziantep İstanbul arası kaç saat? Gaziantep'ten İstanbul'a nasıl gidilir? İstanbul Gaziantep Yol Tarifi, İstanbul Gaziantep otobüs bileti, İstanbul Gaziantep otobüs firmaları, İstanbul Gaziantep kaç kilometre?

İstanbul'dan Gaziantep'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL GAZİANTEP ARASI KAÇ KM?

Beyran, İçli köfte, Şıhıl mahşi, Yuvalama, Patlıcan kebabı, Alinazik, Kölük aşı, Simit kebabı, Şiveydiz, Katmer ve Kahke'si ile meşhur,

Zeugma Mozaik Müzesi, Rumkale, Gaziantep Kalesi, Zeugma Belkıs Antik Kent, Pişirici Mescidi ve Kasteli, Tarihi Gümrük Hanı ve birçok tarihi camiye ev sahipliği yapan Gaziantep ile İstanbul arası mesafe:

O-4 ve D750/E90 üzerinden 1148 km

O-4 üzerinden 1100 km

O-4 ve D200/E88 üzerinden 1173 km

İSTANBUL GAZİANTEP ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

O-4 ve D750/E90 üzerinden 12 saat 3 dakika

O-4 üzerinden 12 saat 33 dakika

O-4 ve D200/E88 üzerinden 13 saat 33 dakika

Otobüs ile

Ortalama 16 saat

İSTANBUL GAZİANTEP OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Gaziantep'e gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Gaziantep arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul​​​​​​​ Gaziantep otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Özlem Batman 160 TL

Can Diyarbakır 120 TL

ASTOR Seyahat 140 TL

Metro Tur 147 TL

Ben Tur 164 TL

İSTANBUL GAZİANTEP YOL TARİFİ