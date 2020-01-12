İstanbul Giresun arası kaç km? İstanbul Giresun arası kaç saat? İstanbul Giresun Yol Tarifi, İstanbul Giresun Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Giresun'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL GİRESUN ARASI KAÇ KM?
Karalâhana Çorbası, Pezik, Fasulye Diblesi, Isırgan Yağlaşı, Merevcen (Diken Ucu) Mücveri, Hamsi Böreği, Mısır Unu Ekmeği, Fasulye Turşusu Kavurması,Sakarca Kızartması ve Yağlaş'ı ile meşhur,
Sis Dağı-Kümbet-Gölyanı-Bektaş Yaylası, Giresun Adası, Bedrama Kalesi ve Giresun Müzesi'ne ev sahipliği yapan Giresun ile İstanbul arası mesafe:
O-4 ve E80 üzerinden 934 km
O-4 üzerinden 1052 km
İSTANBUL GİRESUN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 ve E80 üzerinden 10 saat 35 dakika
O-4 üzerinden 11 saat 42 dakika
Otobüs ile
Ortalama 15 saat
İSTANBUL GİRESUN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Giresun'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Giresun arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Giresun otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Ali Osman Ulusoy 140 TL
Lüks Karadeniz 150 TL
Rize Ses 180 TL
Metro 142 TL
Metro 90 TL
İSTANBUL GİRESUN YOL TARİFİ
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