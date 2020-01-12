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İstanbul Giresun arası kaç km? İstanbul Giresun arası kaç saat? İstanbul Giresun Yol Tarifi, İstanbul Giresun Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Giresun arası kaç km? İstanbul Giresun arası kaç saat? İstanbul Giresun Yol Tarifi.. İstanbul Giresun kaç kilometre? İstanbul'dan Giresun'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Giresun arası kaç km? İstanbul Giresun arası kaç saat? İstanbul Giresun Yol Tarifi, İstanbul Giresun Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Giresun'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL GİRESUN ARASI KAÇ KM?

Karalâhana Çorbası, Pezik, Fasulye Diblesi, Isırgan Yağlaşı, Merevcen (Diken Ucu) Mücveri, Hamsi Böreği, Mısır Unu Ekmeği, Fasulye Turşusu Kavurması,Sakarca Kızartması ve Yağlaş'ı ile meşhur,

Sis Dağı-Kümbet-Gölyanı-Bektaş Yaylası, Giresun Adası, Bedrama Kalesi ve Giresun Müzesi'ne ev sahipliği yapan Giresun ile İstanbul arası mesafe:

O-4 ve E80 üzerinden 934 km

O-4 üzerinden 1052 km

İSTANBUL GİRESUN ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

O-4 ve E80 üzerinden 10 saat 35 dakika

O-4 üzerinden 11 saat 42 dakika

Otobüs ile

Ortalama 15 saat

İSTANBUL GİRESUN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Giresun'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Giresun arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Giresun otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Ali Osman Ulusoy 140 TL 

Lüks Karadeniz 150 TL

Rize Ses 180 TL

Metro 142 TL

Metro 90 TL

İSTANBUL GİRESUN YOL TARİFİ

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