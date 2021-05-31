İstanbul haftanın ilk iş gününe yoğun trafikle başladı

İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününe yoğun trafikle başladı.

Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Anadolu Yakası D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda sıkışıklık yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'na geçişte trafiğin yoğunlaştığı görüldü.

D-100 Karayolunun Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe arasında TEM Otoyolu arasında trafik artarken Sultanbeyli-Çamlıca gişeler arasında da yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışmaları ve tramvay alt geçidi yapımı dolayısıyla Unkapanı Kavşağı Köprüsü'nün yıkılması sonrası bölgede zaman zaman trafik aksıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikametinde Çobançeşme mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, ters istikamette de sıkışıklık bazı noktalarda artıyor.

D-100 Karayolu Ankara İstikametinde Şirinevler'den Şişli istikametinde süren yoğunluk, Şişli sonrası normale dönerken TEM Otoyolunda ise Seyrantepe mevkisine kadar trafik akışı yavaş ilerliyor.

D-100 Karayolu'nun Avcılar istikametinde trafik artarken, Avcılar'dan Topkapı istikametine geçişlerde de araç yoğunluğu gözleniyor.

Sabahın erken saatlerinde Çekmeköy'ün genelinde ve Beykoz'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar uzun süre duraklarda toplu taşıma aracı beklemek zorunda kaldı.

Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu kent genelinde saat 09.45 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.