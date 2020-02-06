İstanbul Hakkari arası kaç km? İstanbul Hakkari arası kaç saat? İstanbul Hakkari Yol Tarifi...

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İstanbul'dan Hakkari'ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL HAKKARİ ARASI KAÇ KM?
Kemikli Kavurma, Parmak Kebabı, Keşkek, Jajik, Çorti Aşı, Doleme, Kepaye, Keledoş, Kiriş ve Lalaped'i ile meşhur,
Seyithan Gölü, Meydan Medresesi, Cennet – Cehennem Vadisi, Taş Köprü, Cilo Bozları, Ore Şelalesi ve Mergan Vadisi'ne ev sahipliği yapan Hakkari ile İstanbul arası mesafe:
O-4 üzerinden 1832 km
E80 üzerinden 1699 km
D300 üzerinden 1823 km
İSTANBUL HAKKARİ ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 üzerinden 20 saat 51 dakika
E80 üzerinden 21 saat 6 dakika
D300 üzerinden 21 saat 33 dakika
İSTANBUL HAKKARİ YOL TARİFİ
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