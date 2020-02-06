İstanbul Hatay arası kaç km? İstanbul Hatay arası kaç saat? İstanbul Hatay Yol Tarifi, İstanbul Hatay Otobüs Bileti Fiyatları...

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İstanbul'dan Hatay'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
İSTANBUL HATAY ARASI KAÇ KM?
Oruk, İskenderun döneri, Humus, Fellah köftesi, Muhammara, Mütebbel, Şişperek çorbası, Hettüş salatası, Biberli ekmek, Kömbe, Kağıt kebabı, Zahter salatası, Ispanaklı borani, Sürk ve Künefe'si ile meşhur,
St. Pierre Kilisesi, Batıayaz Yaylası, Erzin Başlamış Kaplıcaları, Beşikli Mağara, Payas Kalesi, Antakya Mozaik Müzesi, St. Simon Manastırı, Koz Kalesi, Uzun Çarşı ve Musa Ağacı'na ev sahipliği yapan Hatay ile İstanbul arası mesafe:
O-4 ve D750/E90 üzerinden 1101 km
O-4 üzerinden 1177 km
İSTANBUL HATAY ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 ve D750/E90 üzerinden 11 saat 45 dakika
O-4 üzerinden 13 saat 9 dakika
Otobüs ile
Ortalama 8 - 9 saat
İSTANBUL HATAY OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
İstanbul'dan Hatay'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Hatay arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
İstanbul Hatay otobüs firmaları ve bilet fiyatları
CSR Seyahat 160 TL
HAS 150 TL
Metro Tur 147 TL
İSTANBUL HATAY YOL TARİFİ
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