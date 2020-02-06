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İstanbul Hatay arası kaç km? İstanbul Hatay arası kaç saat? İstanbul Hatay Yol Tarifi, İstanbul Hatay Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Hatay arası kaç km? İstanbul Hatay arası kaç saat? İstanbul Hatay Yol Tarifi.. İstanbul Hatay kaç kilometre? İstanbul'dan Hatay'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
İstanbul Hatay arası kaç km? İstanbul Hatay arası kaç saat? İstanbul Hatay Yol Tarifi, İstanbul Hatay Otobüs Bileti Fiyatları...

İstanbul Hatay arası kaç km? İstanbul Hatay arası kaç saat? İstanbul'dan Hatay'a nasıl gidilir?, Hatay İstanbul arası kaç km? Hatay İstanbul arası kaç saat? Hatay'dan İstanbul'a nasıl gidilir? İstanbul Hatay Yol Tarifi, İstanbul Hatay otobüs bileti, İstanbul Hatay otobüs firmaları, İstanbul Hatay kaç kilometre?

İstanbul'dan Hatay'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

İSTANBUL HATAY ARASI KAÇ KM?

Oruk, İskenderun döneri, Humus, Fellah köftesi, Muhammara, Mütebbel, Şişperek çorbası, Hettüş salatası, Biberli ekmek, Kömbe, Kağıt kebabı, Zahter salatası, Ispanaklı borani, Sürk ve Künefe'si ile meşhur,

St. Pierre Kilisesi, Batıayaz Yaylası, Erzin Başlamış Kaplıcaları, Beşikli Mağara, Payas Kalesi, Antakya Mozaik Müzesi, St. Simon Manastırı, Koz Kalesi, Uzun Çarşı ve Musa Ağacı'na ev sahipliği yapan Hatay ile İstanbul arası mesafe:

O-4 ve D750/E90 üzerinden 1101 km

O-4 üzerinden 1177 km

İSTANBUL HATAY ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

O-4 ve D750/E90 üzerinden 11 saat 45 dakika

O-4 üzerinden 13 saat 9 dakika

Otobüs ile

Ortalama 8 - 9 saat

İSTANBUL HATAY OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Hatay'a gitmenin çok yolu var. Peki İstanbul Hatay arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

İstanbul Hatay otobüs firmaları ve bilet fiyatları

CSR Seyahat 160 TL

HAS 150 TL

Metro Tur 147 TL

İSTANBUL HATAY YOL TARİFİ

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